РИАМО - 10 сен. Психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии им. Свт. Луки Елена Макарова рассказала, что темы конфликтов между младшими школьниками и старшими могут быть совершенно различными, сообщает aif.ru.

«Еще не все ребята к этому времени умеют понимать и принимать позицию собеседника, не все научились договариваться без кулаков, эти навыки только формируются. Посему и конфликты в это время чаще всего кратковременные», — рассказала Макарова.

По ее словам, в данном случае конфликты являются педагогическими «задачками». На примерах разрешившихся конфликтов наши дети взрослеют и приобретают опыт. В этом возрасте, как подчеркивает специалист, нужна практика: чем больше разрешенных конфликтов, тем лучше ребенок сможет находить выход из подобных ситуаций в будущем. Он буквально учится на собственных примерах.

Однако у учеников средней школы конфликты уже серьезнее. В этих классах идет борьба за лидерство в группе, и личное соперничество, борьба одной группы подростков против другой, отстаивание своих ценностей и убеждений.

«К этому возрасту ребята уже более успешны в преодолении мелких конфликтов, однако ярко и эмоционально реагируют на те острые темы, которые сопровождают подростковый возраст. Одними из самых трудных для разрешения среди подростков являются этнические конфликты», — добавила психолог.

По ее словам, помочь в разрешении конфликтов у ребят постарше играют те взрослые, учителя, наставники, которым дети доверяют, которых уважают и чей авторитет признают.