РИАМО - 10 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает пять лавандовых наборов от одного из участников фестиваля «Цветочный джем», который проходит в столице с 1 сентября по 1 октября.

В каждый набор входит саше, лаванда, эфирное масло, мыло, мед лавандовый и лавандовая свеча.

Принять участие в конкурсе просто. Для этого нужно подписаться на @riamo_ru и @moscowseasons в Instagram. Затем сделать репост этого поста в сторис (нажав иконку самолетика под постом) и отметить РИАМО.

Все участники в течение суток после репоста получат номерки. Победителей определяn случайным образом 21 сентября.

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