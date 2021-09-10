РИАМО - 10 сен. В Подмосковье пройдет очный этап Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Конкурс пройдет в регионе с 5 по 10 октября.

«Директора школ со всей России продемонстрируют не только профессиональные качества, но и успешные модели работы. Мы рады принять их у себя в регионе», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что до 12 сентября любой директор образовательной организации со стажем работы более 3 лет сможет подать заявку и принять участие в испытаниях.

«30 финалистов заочного этапа будут проходить конкурсные испытания на 2 региональных площадках: на базе Дома правительства Московской области и образовательного центра «Вершина». Подготовка уже активно ведется», – отметила Каклюгина.

Конкурс проводится министерством просвещения РФ. Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте: директор-года.рф.