РИАМО - 10 сен. Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Ногинске начали выплачивать денежные компенсации, 20 человек их уже получили, сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семьи пострадавших из-за взрыва газа в доме в Ногинске получат компенсации.

«Мы постараемся все выплаты сделать с минимальными сложностями в оформлении документов и как можно удобнее для людей. <…> Жители пострадавшего подъезда уже получают финансовую помощь. На сегодняшний день 20 человек из разрушенных квартир уже получили выплаты», — сказал Сухин в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы выплатят 500 тыс. рублей, средней тяжести – 300 тыс. рублей, легкой тяжести – 100 тыс. Жители, чьи квартиры были повреждены, получат экстренную соцпомощь в 30 тыс. рублей на члена семьи. Если человек жил один, то он получит 50 тыс. рублей.

Взрыв случился утром 8 сентября. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Аварийно‑спасательные работы на месте ЧП завершили 9 сентября.