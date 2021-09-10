РИАМО - 10 сен. В Подмосковье вводят две новые меры поддержки для экспортеров: компенсация затрат на логистику и компенсация затрат на сертификацию продукции, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«При экспорте продукции подмосковные предприятия смогут компенсировать до 80% расходов на транспортно-логистические услуги. Лимит финансирования на одного субъекта составит не более 5 млн рублей в год и не более 10% от стоимости экспортируемой продукции», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что вторая мера поддержки касается расходов на сертификацию производства и продукции в соответствии с требованиями иностранных потребителей.

Таким образом, предприятия малого и среднего бизнеса смогут компенсировать до 80% таких затрат, остальные субъекты предпринимательства – до 50%.

Обе услуги по возмещению экспортных затрат можно получить в Фонде поддержки ВЭД Московской области. Подробности об условиях получения мер поддержки, а также о порядке составлении заявки можно узнать по телефону: +7(495)150-39-41 или по электронной почте: info@exportmo.ru.