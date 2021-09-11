РИАМО - 11 сен. В субботу в Коломне пройдет ежегодный благотворительный забег «Пульс добра». В нем будут участвовать порядка 200 детей-сирот, детей без попечения родителей и детей с особыми потребностями более чем из 20 соцучреждений России. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток».

Забег пройдет в этом году в шестой раз. Его организуют фонд «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области, а также администрации Коломны.

На старт забега вместе с ребятами выйдут персонажи мультфильмов и сказок. Старт спортивному мероприятию дадут известные общественные деятели и спортсмены: президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов, российский саночник, многократный чемпион олимпийских игр Альберт Демченко, российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Легков.

Дистанции забега – 300 и 600 м для детей до 11 лет, 600 м — «Забег безграничных возможностей»; 3 км, 10 км и 21,1 км — для начинающих и профессиональных спортсменов.

Проект «Пульс добра» реализуют с 2015 года.​