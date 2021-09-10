РИАМО - 10 сен. Меры поддержки, оказываемые бизнесу Подмосковья правительством региона, могут увеличить экспортные объемы области на 170 млн долларов в год, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам главы Мининвеста Подмосковья Екатерины Зиновьевой, в регионе приняты две новые меры поддержки для предприятий, которые ориентированы на экспорт. В обоих случаях правительство области компенсирует часть крупных затрат компаний.

«Мы ожидаем, что возмещением затрат на транспортные услуги при осуществлении международных перевозок смогут воспользоваться порядка 500 региональных предприятий. Еще около 150 компаний смогут получить компенсацию затрат на сертификацию продукции в соответствии с требованиями иностранных контрагентов», - сказала Зиновьева.

Программы уже доступны для предпринимателей в Фонде поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.