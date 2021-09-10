РИАМО - 10 сен. Телеведущий Дмитрий Киселев, который попал в больницу с Covid-19, дышит самостоятельно, сообщает «Вечерняя Москва».

«У меня 50% поражение легких, я в больнице под контролем врачей. Чувствую себя прилично, грех жаловаться, кислород мне не требуется. Дышу сам, сатурация хорошая», — сказал Киселев.

По его словам, он переносит болезнь достаточно легко, так как в июле ревакцинировался «Спутником V». Первую прививку он сделал в 2020 году.

Первые симптомы болезни у 67-летнего телеведущего появились в минувшие выходные. После этого Киселев сдал ПЦР-тест, который оказался положительным. Врачи приняли решение его госпитализировать.

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