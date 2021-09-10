РИАМО - 10 сен. В рамках акции «Газовая безопасность» новое газовое оборудование вручили и установили заслуженному ветерану трудового фронта Надежде Ковшовой, проработавшей на благо городской больницы более 30 лет, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.
Ведомство проконтролировало процесс установки нового оборудования.
В рамках акции «Газовая безопасность», которая началась 24 апреля, администрация Долгопрудного вместе с сотрудниками спецорганизации установила новую газовую плиту с системой автоматического контроля в квартире ветерана.
Также Надежде Ковшовой рассказали о том, как обеспечить безопасность при пользовании газом. Ранее собственница заключала договор на техобслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, что является обязательным требованием для жителей всех газифицированных квартир.
Региональное ведомство напоминает всем гражданам газифицированных квартир о том, насколько важна их активная позиция в вопросе установки системы автоматического контроля. Спецорганизации, обслуживающие ВКГО, готовы осуществить установку этой системы в квартирах для предотвращения ЧС.
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