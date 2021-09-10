РИАМО - 10 сен. В рамках акции «Газовая безопасность» новое газовое оборудование вручили и установили заслуженному ветерану трудового фронта Надежде Ковшовой, проработавшей на благо городской больницы более 30 лет, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Ведомство проконтролировало процесс установки нового оборудования.

В рамках акции «Газовая безопасность», которая началась 24 апреля, администрация Долгопрудного вместе с сотрудниками спецорганизации установила новую газовую плиту с системой автоматического контроля в квартире ветерана.

Также Надежде Ковшовой рассказали о том, как обеспечить безопасность при пользовании газом. Ранее собственница заключала договор на техобслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, что является обязательным требованием для жителей всех газифицированных квартир.

«Акция будет проходить до конца 2021 года на постоянной основе. Она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о таком важном аспекте нашей жизни, как газовая безопасность. Обеспечить ее позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления», – отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Региональное ведомство напоминает всем гражданам газифицированных квартир о том, насколько важна их активная позиция в вопросе установки системы автоматического контроля. Спецорганизации, обслуживающие ВКГО, готовы осуществить установку этой системы в квартирах для предотвращения ЧС.