РИАМО - 10 сен. В Подмосковье на полигоне твердых коммунальных отходов «Тимохово» начались плановые работы по очистке фильтрата и расширению мощности очистных систем, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Предприятие уже заключило договор на проектировку и строительство сооружений по очистке получаемого при обработке фильтрата концентрата. Согласно требованиям, фильтрат должен очищаться до степени воды, характеристики которой экологически безопасны, только тогда можно проводить ее сброс.

Будущая система сбора и очистки фильтрата представляет собой сеть сборных колодцев, прудов накопителей и очистных сооружений. Общая производительность системы позволит за сутки перерабатывать 3,4 тыс. кубометров фильтрата.

Последняя проверка полигона «Тимохово» проводилась министерством ЖКХ региона 31 августа. По ее результатам на предприятии не выявили никаких нарушений.

Также на границах санитарно-защитной зоны полигона установили 4 поста с оборудованием для мониторинга атмосферного воздуха. Ведется регулярный контроль за экологическим фоном и отсутствием выбросов загрязняющих веществ.

«На замену полигонам советского образца всего за несколько лет нам удалось построить новую современную отрасль по переработке ТКО, в том числе 10 современных предприятий по переработке отходов», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.