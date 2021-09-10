РИАМО - 10 сен. 16,9% жителей России чаще всего останавливались в отелях Москвы прошедшим летом, следует из опроса OneTwoTrip, сообщает Газета.ru.

Сервис проанализировал данные бронирования клиентов с 1 июня по 31 августа.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (11,2%), а на третьем — Сочи (5,5%).

При этом свыше более половины всех летних бронирований (53%) были на одну ночь. Жилье на 4-7 ночей требовалось в 21% случае. На долгое время жилье арендовали 5% россиян.

Самыми популярными этим летом оказались трехзвездочные отели (31,4%). На втором месте - четырехзвездочные (30,3%), затем — апартаменты и гостевые дома (25,2%).