РИАМО - 10 сен. 37% опрошенных жителей страны рассказали, что поменяли смартфон в последний раз из-за поломки старого гаджета, это самая распространенная причина замены телефона, сообщает Газета.ru.

Исследование по данному вопросу провел SuperJob.

Еще 20% респондентов поменяли телефон, потому что нужно было устройство с расширенным функционалом. Также 14% россиян сменили свой рабочий смартфон из-за покупки новой модели.

13% опрошенных сменили гаджет только тогда, когда их предыдущий телефон и его программное обеспечение устарели и уже не поддерживались производителем. В 5% случаев смартфон был куплен на смену украденному или потерянному гаджету.

Опрошенные старше 45 лет чаще других покупают новый смартфон, когда он полностью устаревает или требуется гаджет с расширенным функционалом.

Меняют телефон лишь тогда, когда он полностью устаревает или когда требуется девайс с расширенным функционалом, чаще всего опрошенные старше 45 лет. Также женщины чаще позволяют себе приобрести самую новую модель телефона, чем мужчины.