РИАМО - 11 сен. Пассажиры Московского центрального кольца в субботу смогут бесплатно проехаться в честь Дня города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бесплатный проезд приурочен к пятилетию МЦК. Сейчас оно является важной частью транспортной инфраструктуры города. В рабочие дни поезда МЦК перевозит в среднем более 500 тыс. пассажиров.

Кроме того, в праздничные дни – 11 и 12 сентября – горожане смогут получить суточный доступ к прокату велосипедов «Велобайк» за 5 рублей. А бесплатное время проката вырастет до одного часа.

Также 11 и 12 сентября на эскалаторах, в вестибюлях станций метро и на платформах МЦК будут звучать аудиопоздравления с Днем города от финалистов конкурса «Голос метро».

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