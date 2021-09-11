РИАМО - 11 сен. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартует в Подмосковье в субботу, участие в ней примут не только взрослые, но и дети, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В этом году для проведения акции подобрано 695 участков, которые расположены на землях лесного фонда и на территориях городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что участие в этой экологической акции примут не только взрослые, но и дети.

Восстановление лесов в регионе началось с 2013 года. С осени 2014 года к акции присоединились муниципальные образования, озеленяя и высаживая деревья на улицах, придомовых территориях, в парках и скверах.

На землях лесного фонда подобрали 28 участков на площади 43,9 га. Тут собираются посадить 175,6 тыс. сеянцев сосны, ели и дуба. На землях муниципалитетов выделили 667 участков на площади 126 га. Там посадят 52,3 тыс. новых деревьев и кустарников.

Для всех желающих принять участие в акции, уже подготовили перчатки, ведра и мечи Колесова. Специалисты лесхоза готовы рассказать, показать и научить, как правильно сажать деревья.

Проведение акции «Наш лес. Посади свое дерево» на территории Богородского городского округа перенесли из-за трагедии в Ногинске и трехдневного траура. На территориях школ акция пройдет 15 сентября. На площадке в Электроуглях – «Липовая аллея» - 18 сентября.