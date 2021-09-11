РИАМО - 11 сен. Фейерверки прогремят в 21:00 на 26 городских площадках Москвы в субботу в честь Дня города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Салют будут пускать в парках «Сокольники», «Садовники», в саду «Эрмитаж», в усадьбе Воронцово, в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» (Нижний Красногвардейский пруд), в Таганском парке, в саду имени Баумана.

А еще в Измайловском парке, в сквере по Олонецкому проезду, в Лианозовском парке, в Парке Горького, в Перовском парке, в парках «Северное Тушино» и 50-летия Октября.

Также увидеть салют можно будет в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», в парках Победы на Поклонной горе, «Ходынское поле», в усадьбе Измайлово (городок имени Баумана), в ландшафтном парке «Митино».

Кроме того, небо озарится фейерверком в акватории Москвы-реки напротив Большой спортивной арены «Лужников», напротив дома 31 на улице Гурьянова, на территории ВДНХ (Мичуринский сад), в Южном Бутове (улица Кадырова), в поселении Московский, возле центра спорта «Московский» (Проектируемый проезд № 5562).

В Троицке салют запустят на Физической улице, возле пожарной части № 42, в Зеленограде на Озерной аллее, дом 4, строение 2.

В этом году в Москве отказались от массовых концертов и масштабных шоу из-за эпидситуации по коронавирусу. Несмотря на это, для горожан подготовили развлекательную программу.

Где запустят фейерверки на День города в Москве>>