РИАМО - 11 сен. В эти выходные для москвичей и гостей столицы подготовили праздничную программу в честь Дня города. Масштабных мероприятий не будет из-за ситуации с коронавирусом, но можно будет выбрать варианты праздничного досуга недалеко от дома.

Москва в эти выходные отмечает свое 874-летие.

Торжественное мероприятие в честь дня рождения российской столицы пройдет 11 сентября в парке «Зарядье». В нем примет участие президент РФ Владимир Путин. Гостями праздничного концерта станут медики, волонтеры, внесшие вклад в борьбу с распространением Covid-19, а также спортсмены и тренеры.

Специальную программу с мастер-классами, лекциями и спектаклями подготовили столичные библиотеки, театры, музеи, культурные центры, кинотеатры и другие учреждения.

Мероприятия проведут в каждом административном округе мегаполиса.

Спектакли

Спектакль «Провинциальные анекдоты. Двадцать минут с ангелом» можно будет посмотреть в доме культуры «Стимул» 11 сентября. Начало в 17:00.

Для любителей театра 11 сентября на сцене Театра им. Ермоловой пройдет открытая репетиция постановки «Леди Макбет Мценского уезда». Зрителей ждут к 15:00.

В честь Дня города музыкальный театр «Геликон-опера» подготовил бесплатный показ программы «Брамс. О вечной любви». Она пройдет 12 сентября в 20:00.

Шоу и концерты

В Зеленом театре ВДНХ 11 сентября пройдет праздничный концерт, на котором выступят известные артисты. Он будет состоять из трех частей. На каждую из них нужно регистрироваться.

Химическое и мыльное шоу проведут в павильоне «Союзмультпарк», научные шоу и бумажные дискотеки с участием роботов – на «Робостанции».

Также можно будет полюбоваться на работы ландшафтных дизайнеров на 35 площадках московского фестиваля «Цветочный джем». На 17 из них научат создавать собственные мини-сады.

Праздничный салют

Вечером 11 сентября на 26 площадках мегаполиса будет запущен праздничный фейерверк. 15 точек запуска салюта находятся в городских парках, еще фейерверк запустят с акватории Москвы-реки, в районе Южное Бутово, с территории центра спорта «Московский» и других.

Праздничные залпы украсят московское небо в 21:00.

Скидки на транспорт

11 сентября поездки по Московскому центральному кольцу будут бесплатными.

А «Велобайк» на эти выходные откроет суточный доступ к прокату велосипедов всего за 5 рублей. К тому же бесплатное время проката двухколесного транспорта увеличится до 1 часа.

На этих выходных на эскалаторах, в вестибюлях станций метрополитена и на платформах Московского центрального кольца будут звучать поздравления с Днем города, которые записали финалисты конкурса «Голос метро».