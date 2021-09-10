РИАМО - 10 сен. Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Кузнецов отметил, что общий уровень качества товаров в «магазинах для экономных» ниже, чем в обычных, покупатель должен это понимать. Закупаться в них можно вполне безопасно, сообщает «Вечерняя Москва».

«Продукция в дискаунтерах безопасна, но ее качественные характеристики могут быть несколько иными. Какие-то товары могут быть хуже с точки зрения качества использованных материалов (например, изделия из пластика), а какие-то — по составу. В дискаунтерах лучше всего покупать базовые продукты», — уточнил Кузнецов.

Он пояснил, что стоимость товаров в эконом-магазинах ниже из-за их скромных интерьерных решений. В таких торговых точках не делают дорогой ремонт, а также не уделяют большого внимания оформлению.

По его словам, в дискаунтерах товары чаще всего размещают в групповых упаковках и на палетах. Ассортимент продукции представлен не очень красиво и удобно для покупателя. Оборудование там тоже невысокого качества.

Он добавил, что разнообразие ассортимента в таких торговых точках гораздо меньше, чем в магазинах «у дома».