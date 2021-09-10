РИАМО - 10 сен. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в поселке Удельная Раменского округа продолжается реконструкция здания поликлиники, рабочие начали строить третий этаж, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На сегодняшний день на объекте трудятся порядка 30 рабочих и 2 единицы техники. Проводятся работы по усилению внутренних стен и колонн и черновой отделке, обустраивают наружные теплосети.

Здание планируют перестроить от фундамента до крыши. Также у медучреждения появится третий этаж. Общая площадь объекта вырастет до 2,1 тыс. кв. м.

Обновленную поликлинику оснастят современным оборудованием и техникой. Поликлиника сможет принимать до 150 посетителей в смену.

Прилегающую территорию планируется благоустроить. Около медучреждения установят малые архитектурные формы и детские площадки.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Реконструкция проводится в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области.