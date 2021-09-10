РИАМО - 10 сен. Московская область благополучна по африканской чуме свиней. Специалистами государственной ветслужбы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья с начала года проведено более 16,5 тыс. исследований на АЧС. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В Московской области ветеринарные специалисты систематически проводят полный комплекс профилактических мероприятий по предупреждению заноса африканской чумы свиней на территорию региона», — сказал Сергей Воскресенский.

По его словам, с начала года было проведено 16,5 тыс. исследований на выявление генетического материала возбудителя африканской чумы свиней, в том числе за последние 2 недели — свыше 650.

Исследования на территории региона проводят несколько лабораторий: Московская областная ветеринарная, лаборатории ветеринарных станций Одинцовского, Ленинского округов и Егорьевска.

«Ветеринарные лаборатории работают в круглосуточном режиме и без выходных. Они оснащены и укомплектованы необходимыми средствами и техникой для выполнения задач по выявлению и ликвидации очагов африканской чумы свиней. Особое внимание уделяется АЧС в дикой фауне. С начало текущего года уже проведено более 675 исследований материала диких кабанов», — отметил министр.

Воскресенский пояснил, что также принимаются все необходимые меры по недопущению к реализации продукции, поступившей из неблагополучных по АЧС регионов.