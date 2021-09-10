РИАМО - 10 сен. В лидерах онлайн-продаж среди книг у россиян – любовные романы, число их продаж выросло на 290% в августе этого года к августу прошлого года, сообщает Газета.ru.

Число онлайн-покупок книг в стране выросло за 8 месяцев 2021 года на 23% к аналогичному периоду 2020 года. А средняя сумма заказа уменьшилась на 10% и составила 1361 рубль. Такие данные следуют из исследования аналитиков CloudPayments и Book24.ru.

Кроме того, на 80% выросли продажи книг в жанре фэнтези. Почти на треть увеличились покупки фантастических романов и на четверть – детективных произведений.

Высоким спросом по традиции пользуется литература по психологии.

«В связи с пандемией люди или пытаются разобраться со сложностями, и тогда обращаются к психологии, саморазвитию. Либо, наоборот, стараются уйти от этого хотя бы на время и читают художественные развлекательные книги», – сказал партнер EILab Олег Елманов.