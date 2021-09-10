РИАМО - 10 сен. За три месяца свыше 6 млн тонн отходов строительства отправили на переработку в Московской области, на их вывоз оформили 250 тыс. талонов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

В Подмосковье создается цивилизованная система по обращению со строительными отходами. Ее задача превратить отходы строительства и сноса в активно используемый ресурс.

«Реформа по обращению с бытовыми отходами идет очень активно и есть уже результаты. Сейчас на очереди решение другой, не менее важной задачи – выстраивание системы по обращению со строительными отходами», - сказал зампредседателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что строительных отходов в Московской агломерации генерируется в разы больше, чем бытовых.

«И если для твердых бытовых отходов прописаны правила игры, то для строительных отходов их не было. Сейчас они созданы. Уверен, что эти ресурсы найдут свое применение», - добавил Разин.

Реформа стартовала 1 июня этого года. В регионе приняты все необходимые нормативные документы, создана современная инфраструктура и введена система цифрового контроля.

Отходы строительства направляются на современные комплексы по переработке стройотходов. Там их перерабатывают в максимально возможной степени, чтобы получить вторичные материальные ресурсы.

Так, бой бетона и железобетона дробят и отсеивают для получения вторичного щебня, рубероид с крыш идет на производство битума и битумных мастик, отходы древесины дробят в щепу, которую затем используют для ландшафтных работ.

На сегодняшний день на территории Подмосковья работают 13 площадок по переработке смешанных и свыше 40 легальных площадок, принимающих отход по разным фракциям.

Несмотря на то, что регион начал заниматься вопросами стройотходов недавно, в Подмосковье уже приезжали представители Ленинградской области, Республики Татарстан и Краснодарского края для изучения принятых по данным вопросам решений.