РИАМО - 10 сен. В Московской области минувшей ночью завершили продажу туров и проживания в гостиницах с кешбэком, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

По данным Ростуризма, в РФ данной программой воспользовались свыше 1,6 млн человек. Всего россияне купили туры и проживания в отелях с кешбэком в этом году более чем на 34 млрд рублей. При этом покупателям в виде кешбэка вернулось порядка 6,7 млрд рублей.

Средства в виде кешбэка поступают на карты платежной системы «Мир», которая является технологическим партнером турпрограммы.

В рамках турпрограммы с кешбэком отмечен значительный спрос на поездки по Московской области. Россияне активно приобретали оздоровительные туры, также спросом пользовались культурно-познавательные туры.

Кроме того, среди наиболее популярных у жителей страны - поездки на побережье Черного и Азовского морей и культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.