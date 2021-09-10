РИАМО - 10 сен. В городском округе Истра было отремонтировано 17 участков региональных дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 42,5 км. По итогам работы проезд стал комфортнее для свыше 70 тыс. автомобилистов.

Также закончен ремонт 9 участков высокоинтенсивного Волоколамского шоссе длиной свыше 31 км. Покрытие трассы обновили на участке от города Дедовска до деревни Деньково.

По итогам голосования жителей на региональном портале «Добродел» были проведены работы по ремонту ул. Советской в Истре, ул. 1-й Пролетарской в Дедовске, автодороги «ММК-Петровское» от ЦКАД до села Петровское, и «ММК - Аносино - Павловская Слобода» - Красновидово» рядом с деревней Красновидово. Общая протяженность данных участков составила более 4,5 км.

В текущем году в программу ремонта в городском округе Истра вошла 81 дорога, их общая протяженность составляет около 100 км, из них 25 региональных дорог длиной более 65 км ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».