РИАМО - 10 сен. Передачу 17 школьных автобусов муниципальным образованиям оформили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Автобусы передаются правительством Московской области туда, где существует нехватка транспорта для обеспечения учебного процесса детей из отдаленных населенных пунктов или в учебные заведения, где автобусный парк устарел», - отметил зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что каждый день автобусы вместимостью 23-32 человека помогают перевозить детей, которые живут за несколько километров от школы, чтобы они могли получить начальное и среднее образование.

На сегодняшний день заканчивается оформление 14 автобусов марки ПАЗ на 32 человека и Ford Transit вместимостью 23 человека.

Автобусы уже получили школы в Зарайске, Клину, Серпухове, Раменском округе, Ступине, Рузском округе, Электростали, Солнечногорске, Дмитровском округе, Богородском округе, Коломне.

«Данная работа важна для того, чтобы дети могли ездить учиться в комфорте», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.