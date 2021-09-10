РИАМО - 10 сен. Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС РФ генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна. Об этом сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября при попытке спасти упавшего с обрыва режиссера Александра Мельника в Красноярском крае. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

В Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в пятницу прошла церемония прощания. Ее посетили президент России Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также другие политики и публичные личности.

Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.