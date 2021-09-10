РИАМО - 10 сен. Женщине, которая выкинула младенца в мусоропровод дома на юго-западе столицы, предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного ребенка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.



Инцидент произошел утром 9 сентября. В полицию обратился мужчина, который нашел в доме на Литовском бульваре в помещении мусоропровода новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу.

«В настоящее время женщина задержана. Ей предъявлено обвинение, в ходе допроса она полностью признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения», — сказала Иванова.

Она добавила, что расследование по уголовному делу продолжается.