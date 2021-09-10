РИАМО - 10 сен. Самыми главными причинами отравления арбузами являются повреждения шкурки плода с последующим заражением, повышенное содержание нитратов и неправильное хранение, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Арбуз может быть поврежден при транспортировке, через трещины или напоролся на гвоздик. На глаз такое порой можно не заметить. Некоторые продавцы разрезают арбуз, чтобы дать попробовать или показать, а его потом не покупают, и он лежит на прилавке. Это все хорошие входные ворота для разного рода бактерий», — рассказала Соломатина.

Она добавила, что нередко бывает, что арбуз перекормлен нитратами, это также частая причина отравления. В группе риска находятся пожилые люди и дети. Отравления арбузами из-за повышенного содержания нитратов может привести к летальным исходам. Частой причиной отравления арбузами является его неправильное хранение.

«Некоторые оставляют арбуз «на потом» он где-то лежит и в нем начинаются процессы гниения. Небольшую мякоть срезают, а остальное срезают. Тут точно, как с плесенью на хлебе, токсин может распространиться на весь арбуз. Хотя по внешнему виду он вполне хороший. Понять, что с арбузом что-то не так можно по его мякоти: она словно с небольшой слизью, а вкус словно забродивший», — сказала Соломатина.

Врач-диетолог объясняет, что симптомы отравления проявляются режущей болью в области желудка, кишечника. Также наблюдаются тошнота, рвота. При сильном отравлении может начаться лихорадка.

«Если отравился пожилой человек или ребенок, то нужно сразу вызывать врача, так как никто не знает, как будут развиваться события. К тому же дети обезвоживаются очень быстро. Если помощь не может к вам приехать, нужно выпить абсорбент, и пить много воды, чтобы не наступило обезвоживание», — сказала Соломатина.

Она уточнила, что нужно пить воду, в которую добавлены соль, сахар, сода. В пропорции 1 ложка на литр. А самый надежный способ - вызвать у себя рвоту и промывать желудок кипяченой прохладной водой.

9 сентября в Москве семья купила и съела арбуз в магазине «Магнит» после чего несколько человек получили острое отравление. Пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались в больнице. Еще одну женщина врачи смогли спасти, она сейчас в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.