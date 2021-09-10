РИАМО - 10 сен. В Серпухове на ул. Калужская д. 48 открыли музей «Дом барина», рассказывающий о жизни дворян в 18-19 веке, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Посетители нового музея смогут узнать, как дворяне готовились к балам, в чем заключались правила обеденного этикета и какие темы обсуждались в курительной комнате.

В церемонии открытия приняли участие представители администрации муниципалитета, а также сотрудники культурных и туристических организаций округа. Для них провели первую экскурсию.

Музей будет работать ежедневно с 10 до 19 часов.