РИАМО - 10 сен. В Серпухове на ул. Калужская д. 48 открыли музей «Дом барина», рассказывающий о жизни дворян в 18-19 веке, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.
Посетители нового музея смогут узнать, как дворяне готовились к балам, в чем заключались правила обеденного этикета и какие темы обсуждались в курительной комнате.
В церемонии открытия приняли участие представители администрации муниципалитета, а также сотрудники культурных и туристических организаций округа. Для них провели первую экскурсию.
Музей будет работать ежедневно с 10 до 19 часов.
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