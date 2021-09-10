РИАМО - 10 сен. Президент России Владимир Путин высказался о нежелательности отмены лимита на количество иностранных игроков в Российской футбольной премьер-лиге, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению Путина, множество зарубежных легионеров в отечественных клубах не поможет изменить ситуацию в российском футболе. Глава государства высказался по этому поводу на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут», — сказал президент.

Тема отмены ограничения на число иностранных игроков в отечественных клубах часто обсуждается среди чиновников российского футбола. С предыдущего игрового сезона введено ограничение, которое ограничивает возможное количество легионеров, включенных в заявку на сезон, до 8 человек.