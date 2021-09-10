РИАМО - 10 сен. Сеть магазинов «Магнит» снимет с продажи всю партию арбузов после отравления московской семьи, сообщает RT.

Компания идентифицировала партию арбузов, находившуюся в продаже в супермаркете на ул. Совхозной. В начале сентября она была проверена в сертифицированной государственной лаборатории. При этом никаких отклонений в нормах пищевой безопасности тогда выявлено не было.

«Сейчас эта партия снимается с продажи до выяснения обстоятельств случившегося», — заявил руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит» Антон Карпов.

Он подчеркнул, что компания сотрудничает с Роспотребнадзором и правоохранителями. Всем им предоставляют необходимую информацию

9 сентября в Москве семья купила и съела арбуз, после чего несколько человек получили острое отравление. Пожилая женщина и ее 15-летняя внучка скончались в больнице. Еще одну женщина врачи смогли спасти, она сейчас в реанимации.

СК возбудил уголовное дело, его ход контролирует прокуратура.