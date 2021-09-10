РИАМО - 10 сен. В ЖК «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа начали строительство общеобразовательной школы на 2,2 тыс. мест, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект взят на контроль Главгосстройнадзором, назначен ответственный инспектор и составлен график проверок», - сказал министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Площадь школы составит около 30 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены кабинеты и классы для старшей, средней и начальной школы, два спортивных зала, актовый зал, лаборантские и мастерские.

На территории возле образовательного учреждения разместят стадион с футбольным полем и площадки для других видов спорта, а также обустроят зоны для игр и отдыха.

Строительство объекта планируют завершить до конца 3 квартала 2023 года.