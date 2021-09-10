РИАМО - 10 сен. Правительство Москвы совместно с рядом федеральных ведомств и крупнейшими работодателями обсудило ход реализации пилотного проекта по привлечению в Россию граждан Узбекистана для осуществления трудовой деятельности в области строительства, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

В совещании в Ташкенте приняли участие представители Минтруда России, Минстроя, МВД, Минздрава, департамента экономической политики и развития Москвы, ГБУ «Многофункциональный миграционный центр».

В ходе заседания рабочих групп участники совещания обсудили алгоритмы процедур, необходимых для въезда иностранных граждан на территорию РФ: медосвидетельствование, экзамен на знание русского языка, дактилоскопическая регистрация, проверка по линии правоохранительных органов, а также вакцинацию от коронавируса, после чего иностранные граждане получат возможность въезда на территорию РФ для работы в строительных компаниях по заявкам работодателей.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что патенты на трудовую деятельность в Москве ежегодно оформляют около 300 тысяч граждан Узбекистана – более половины от общего числа трудовых патентов. Именно поэтому Узбекистан стал первой страной, с которой Москва начала сотрудничество в рамках организованного набора трудовых мигрантов.