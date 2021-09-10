РИАМО - 10 сен. Прокуратура Подмосковья организовала проверку после падения 14-летней девочки с 7 этажа в заброшенном здании в Раменском округе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 9 сентября на объекте незавершенного строительства. Ребенок сорвался и упал с высоты 7 этажа.

В настоящий момент девочка находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

Прокуроры оценят обеспечение режима доступа на объекте, а также соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних. Проверка находится на контроле ведомства.