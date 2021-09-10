РИАМО - 10 сен. Выставка молдавской художницы Николеты Стати «Вдохновение и традиции» открылась в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели», сообщает пресс-служба РАХ.

Экспозиция «Вдохновение и традиции» – очень личный, огражденный от всего внешнего, исключительно живописный поиск традиций как феномена жизни и искусства.

Культурный и профессиональный бэкграунд Николеты Стати формировался в среде молдавской живописной академической школы, тем не менее ее живопись несет в себе критическое преобразование сложившихся представлений. Поэтому наряду с «традициями» в названии выставки появляется «вдохновение» в качестве базовой реакции творческой деятельности и акта личного освобождения.

На становление языка живописи автора повлияли, прежде всего, классики молдавской живописи ХХ века: Моисей Гамбурд, Игорь Виера и Михаил Греку. Николета Стати — художник с большим и разносторонним опытом образования. Она училась в Молдове, Швейцарии и Италии. С 2014 года обучается в докторантуре по профилю менеджмент. Автор является основателем фонда Stati Art и одноименной частной академии, реализовавшей в 2015-2019 годах в Кишиневе бакалаврскую программу по станковой живописи.

Педагогическая деятельность Николеты Стати началась в ее родной школе — Академическом лицее изящных искусств «Игоря Виеру», которым она руководила с 2011-2019 годы. С 2015 года она также возглавляет фонд Voice of Art, занимающийся поддержкой молодых молдавских художников.

Охват такого количества направлений профессиональной деятельности в самых разных областях искусства свидетельствует об активной позиции художника, стремящегося к систематическому развитию художественного образования и сохранению традиций станковой живописи в Молдове.

Выставка открыта для посещения с 10 сентября по 3 октября. Торжественное открытие запланировано на 17 сентября.