РИАМО - 10 сен. С 13 по 17, с 20 по 24, с 27 по 30 сентября, а также 1, 4-8, 11-15 октября изменится график движения на Казанском направлении Московской железной дороги в связи с проведением путевых работ на участке Бронницы – Фаустово. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

В эти даты с 09:30 до 17:30 на железной дороге будет закрыт первый путь на участке Бронницы – Фаустово. У части составов изменится время отправления и прибытия, а еще режим остановок. Часть поездов будут курсировать по укороченным маршрутам от/до станций Коломна, Ипподром, Голутвин, Быково, Раменское и Виноградово.

Некоторые электрички отменят. В частности, из расписание выведут: №6574 Казанский вокзал – Ипподром отправлением в 15:43, №6601 Ипподром – Казанский вокзал отправлением в 19:01, №7183 Голутвин – Казанский вокзал отправлением в 11:20, №7184 Казанский вокзал – Голутвин отправлением в 13:40, №7185 Голутвин – Казанский вокзал отправлением в 16:05.

Пассажиров Казанского направления МЖД попросили заранее планировать свои поездки.

Узнать актуальное расписание движения электричек можно на официальном сайте ЦППК, станциях железной дороги и остановочных пунктах.