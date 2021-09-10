РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В пятницу в Подольске прошла акция памяти в честь трагически погибшего министра МЧС России Евгения Зиничева, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

В 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях выстроились пожарные, спасатели и специальная техника, на которой включили проблесковые маячки и сирены в память о Зиничеве.

Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни. Трагедия случилась 8 сентября в Красноярском крае. Он пытался спасти режиссера Александра Мельника, упавшего в воду.

С Зиничевым простились в пятницу в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. На церемонию приехали президент России Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие.

Похоронили главу МЧС России в Санкт-Петербурге.