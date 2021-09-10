РИАМО - 10 сен. Руководитель Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин сообщил, что при работе газовой плиты образуется угарный газ, который смертельно опасен для человека, сообщает aif.ru.

«Как используют плиту для отопления? Включают разом все конфорки и закрывают окна, чтобы не дуло. Автоматически люди лишают себя одного из главных факторов безопасности: вентиляции в помещении. Хотя по нормативам воздух на кухне должен меняться три раза в час. По сути, при наглухо закрытых пластиковых окнах и без воздухообмена человек остается в квартире, которая за короткое время полностью заполняется продуктом горения: угарным газом», - отметил Митюшин.

Он добавил, что при поступлении угарного газа в непроветриваемое помещение процесс отравления организма начинается моментально.

Сначала человек может ощущать головную боль, а если концентрация высокая, то достаточно двух вдохов, чтобы умереть.

Эксперт напомнил, что природный газ не имеет цвета, вкуса и запаха. Поэтому часто его называют «тихим убийцей».

Митюшин напомнил, что квартира может взорваться, если ее обогревать газовой плитой.

«Чтобы согреться, люди могут оставить включенную газовую печку на целый день. При затухании пламени в плите помещение заполняется взрывной смесью воздуха и газа. Для ее возгорания хватит одной искры. Например, если человек решит включить или выключить свет, то может прогреметь взрыв. Поэтому, если вы почувствовали что-то неладное, не включайте никакие электроприборы, свет и т. п. Откройте окна, вызовите срочно газовую службу», — рекомендует Станислав Митюшин.