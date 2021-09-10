РИАМО - 10 сен. Руководитель Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин сообщил, что при работе газовой плиты образуется угарный газ, который смертельно опасен для человека, сообщает aif.ru.
Он добавил, что при поступлении угарного газа в непроветриваемое помещение процесс отравления организма начинается моментально.
Сначала человек может ощущать головную боль, а если концентрация высокая, то достаточно двух вдохов, чтобы умереть.
Эксперт напомнил, что природный газ не имеет цвета, вкуса и запаха. Поэтому часто его называют «тихим убийцей».
Митюшин напомнил, что квартира может взорваться, если ее обогревать газовой плитой.
«Чтобы согреться, люди могут оставить включенную газовую печку на целый день. При затухании пламени в плите помещение заполняется взрывной смесью воздуха и газа. Для ее возгорания хватит одной искры. Например, если человек решит включить или выключить свет, то может прогреметь взрыв. Поэтому, если вы почувствовали что-то неладное, не включайте никакие электроприборы, свет и т. п. Откройте окна, вызовите срочно газовую службу», — рекомендует Станислав Митюшин.
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