РИАМО - 10 сен. Компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) и кинокомпания «Мастерская» 12 сентября на телеканале «Россия 24» представят фильм-исследование «Мусор», сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

Съемки проходили при содействии «РТ-Инвест». Над проектом работала кинокомпания «Мастерская» - один из лидеров производства документального и научно-популярного кино. «Президент», «Большая игра», «Тайны смерти», «Плесень», «Гибель империи» и многие другие проекты стали телевизионными событиями, собрали многомиллионную аудиторию и получили самые престижные премии.

Съемки и производство фильма «Мусор» продолжались более года. Авторы проекта отправилась более чем в 10 стран и регионов для изучения и сравнения технологий переработки отходов - Швеция, Франция, Великобритания, Китай и Россия.

«Сегодня в России образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, 93% из них отправляется на полигоны или на нелегальные свалки. Перед нами стоит национальная цель - снизить объемы захоронения в 2 раза к 2030 году. Для развития отрасли это может быть промежуточной целью. Мы должны стремиться построить такую устойчивую систему обращения с ТКО, благодаря которой сможем достигнуть нулевого захоронения в крупных городах», - отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Он уточнил, что в мире уже есть такие примеры. 11 мировых мегаполисов - Сингапур, Токио, Амстердам, Вена, Берлин, Брюссель, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Цюрих и Осло - полностью отказались от захоронения отходов за счет внедрения комплексного подхода и использования 2-х видов утилизации: материальной и энергетической.

Участие в фильме приняли более 30 экспертов, представителей перерабатывающих компаний, экологов и активистов.