РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В микрорайоне Климовск Подольска водитель на автомобиле Skoda сбил пожилую женщину, ее госпитализировали, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

ДТП произошло в 13:55 возле дома 13А по улице Красной, вне зоны действия пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в больницу.

По словам очевидца, до прибытия скорой помощи женщине забинтовали голову. Затем медики погрузили ее на носилки и увезли.

Пешеходный переход находится недалеко от того места, где женщина хотела перейти проезжую часть.