РИАМО - 10 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с гендиректорами ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и АО «Силовые машины» Александром Конюховым дал старт модернизации Каширской ГРЭС. После проведения работ там появятся свыше 300 высокотехнологичных рабочих мест, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Написано послание будущим поколениям энергетиков, которое запечатали в капсулу и передали в музей ГРЭС. Ее вскроют через полвека.

Станция сможет вырабатывать порядка 6 млрд кВт/ч в год – это треть объема электроэнергии Подмосковья. Обновление завершат в 2028 году.

Как отметил губернатор, ГРЭС уже 100 лет дает тепло, свет, работу людям, жизнь Кашире и Московской области.

«Но время идет, станция устаревает, поэтому важно вдохнуть в нее вторую жизнь. Спасибо «Интер РАО», которое вместе с «Силовыми машинами» в рамках президентского проекта реализует здесь очень важный инвестпроект. Он даст самые высокие технологии. И очень приятно, что эти технологии - наших инженеров, ученых», - добавил Андрей Воробьев.

Впервые в России на электростанции будут инновационные парогазовые установки отечественного производства. Их мощность - 900 МВт. В энергосистеме Московского региона появится современный, надежный и экологичный энергоисточник.

Как рассказал Борис Ковальчук, новый этап в жизни Каширской ГРЭС стал возможным благодаря запуску президентом и правительством РФ программы модернизации тепловых электростанций.

«Каширская ГРЭС успешно прошла конкурсный отбор и выбрана площадкой для строительства новых инновационных блоков. Хотел бы отметить вклад Андрея Юрьевича Воробьева. В первоначальных условиях конкурса Каширская ГРЭС не могла принимать участие, но благодаря нашей совместной работе мы смогли убедить правительство», - добавил он.

Каширская ГРЭС - первая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России). Возводилась под личным контролем Владимира Ленина. С 2012 года она является филиалом «Интер РАО-Электрогенерация».

«2 года назад по поручению президента мы приступили к производству отечественных полностью импортонезависимых газовых турбин. Они будут установлены на Каширской ГРЭС. Первые поставки - в 2025-м», - отметил Александр Конюхов.

В ходе мероприятия работникам и ветеранам Каширской ГРЭС вручили областные награды.