РИАМО - 10 сен. Пробки в 8 баллов образовались на столичных дорогах в пятницу вечером, плотность движения начнет спадать к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация образовалась на Садовом, Третьем транспортном кольцах, а также на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

Стоит Садовая-Спасская улица, Костянский, Даев переулки, Сретенский бульвар, Новобасманный путепровод.

К 20 часам плотность движения снизится до 6 баллов, к 21 часу – до 4.