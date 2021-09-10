РИАМО - 10 сен. Проведение акции «Наш лес. Посади свое дерево» на территории Богородского городского округа переносится из-за трагедии в Ногинске и трехдневного траура, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На территориях школ акция пройдет 15 сентября. На площадке в Электроуглях – «Липовая аллея» - 18 сентября.

«Все желающие принять участие в акции завтра, могут это сделать, выбрав другие площадки акции на геопортале Подмосковья - rgis.mosreg.ru или приехать на центральную площадку в г.о. Мытищи», - сказали в администрации.

Взрыв газа в многоэтажке в Ногинске на ул. 28 июня случился рано утром 8 сентября. Обрушились перекрытия с 4 по 1 этаж, а также случилось частичное разрушение 5 этажа. 7 квартир были разрушены полностью, в 17 зафиксированы повреждения. 7 человек погибли, 22 человека пострадали, в больницы доставили 6 человек.