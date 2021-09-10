РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 сен. Более 4,5 тыс. женщин прошли маммографическое исследование в Красногорской больнице №1 с начала года, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Результаты маммографии показали, что фиброзно-кистозная мастопатия есть почти у 55% прошедших обследование, кисты - у 5%, фиброаденома обнаружена чуть более чем у 3% пациенток, рак молочной железы был выявлен у 59 женщин.

«Центр амбулаторной онкологической помощи в нашей больнице открылся чуть более 2 месяцев назад. Теперь сразу в одном месте в кратчайшие сроки пациенты проходят обследование. В центре проводят пункции опухоли. При выявлении злокачественного новообразования пациенты получают лечение в отделении противоопухолевой лекарственной терапии больницы», - сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Красногорской горбольницы №1 Наталия Литвинова.

Онкопомощь в лечебном учреждении осуществляется на базе первичного онкологического отделения центра амбулаторной онкологической помощи, а также онкологического отделения противоопухолевой лекарственной терапии.

Минздрав региона запустил официальный портал об онкологической помощи в Подмосковье, благодаря которому каждый желающий может узнать о возможностях оказания специализированной медицинской помощи в клиниках региона.

По данным ВОЗ, рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний занимает первое место в мире. Только в России он ежегодно диагностируется у порядка 50 тыс. женщин. Заболевание протекает бессимптомно, поэтому важно проходить диспансеризацию, а также проводить самостоятельный осмотр молочной железы. При обнаружении изменений в ее структуре надо сразу же обратиться к врачу.