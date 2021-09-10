РИАМО - 10 сен. 102 тыс. водителей такси Москвы и Подмосковья зарегистрировались в системе контроля «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

94% зарегистрировавшихся составляют индивидуальные предприниматели, а 6% - юридические лица.

Сейчас в системе зарегистрировано 100% активных водителей такси столицы и области.

«Такое количество водителей позволяет нам обеспечивать комфорт и удобство сервисов для пассажиров», - сказал замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

КИС АРТ запущена в августе 2021 года для контроля работы такси. С этого момента, без регистрации в системе водители не могут перевозить пассажиров.