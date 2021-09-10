РИАМО - 10 сен. Московский марафон, который должен был состояться 26 сентября, перенесен на 2022 год. Это связано с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в городе, сообщают организаторы на странице в соцсети «ВКонтакте».

Марафон этого года должен был стать девятым.

Организаторы забега уточнили, что сделали все, чтобы сохранить марафон и его непрерывность.

Московский марафон — крупнейший забег и главный марафон России. В нем обычно участвуют бегуны из разных уголков страны.

«Сегодня мы переходим в антикризисный режим работы и просим у вас 2 недели, чтобы разобраться с обязательствами, проработать дату и условия участия в забеге в 2022 году», - отметили организаторы.

Марафон – дисциплина легкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 км 195 м.

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