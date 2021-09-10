РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. Строительство школы на 1 100 мест на Флотском проезде микрорайона Кузнечики Подольска планируется завершить в IV квартале текущего года, ее готовность составляет более 80%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте работают более 100 рабочих и 3 единицы техники. Завершаются фасадные работы, ведется отделка внутренних помещений, устройство инженерных сетей. В активной фазе продвигаются работы по благоустройству. Материалы приобрели согласно графику, разработали план завершения работ.

Новое 4-этажное здание школы рассчитано на 44 класса. В нем предусмотрены зона начальной и старшей школы, помещения свободного творчества, классы изучения технологий, спортивно-оздоровительная группа помещений, зона общего доступа со столовой, медблок, а также административно-хозяйственные помещения. Общая площадь здания составляет более 16,6 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории обустроят площадки для уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта.

Школа строится в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.