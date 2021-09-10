РИАМО - 10 сен. Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 городских округах Московской области, сообщает региональный оперштаб.

Так, случаев инфицирования за сутки не выявили в Волоколамском округе, Можайском округе, Дзержинском, Долгопрудном, Звездном городке, Ивантеевке, Клину, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Фрязине, Химках, Черноголовке, Электрогорске, Чехове и Шаховской.

По 1 случаю заболевания выявили за сутки в Истре и Власихе, 2 случая – в Кашире, по 3 – в Зарайске, Ступине, Озерах, Щелкове и Луховицах, по 4 – в Электростали, Шатуре, Серпухове и Егорьевске, по 5 – в Наро-Фоминском округе, Серебряных прудах, Бронницах, Воскресенске, Жуковском, по 6 – в Богородском округе, Дубне, Талдомском округе и Лобне, по 7 – в Лыткарине и Реутове, 9 – в Павловском Посаде.

По 10 выявленных случаев заражения за минувшие сутки в Орехово-Зуевском округе и Рузском округе, по 12 – в Сергиево-Посадском округе и Красногорске, 14 – в Ленинском округе, 17 – в Дмитровском округе, 18 – Раменском округе, 20 – в Королеве, 23 – в Люберцах, 28 – в Домодедове, 32 – в Коломне, 34 – в Подольске, 40 – в Солнечногорске, 48 – в Одинцовском округе, 51 – в Балашихе.

Больше всего случаев заболевания Covid-19 за сутки выявили в Пушкинском округе (54) и Мытищах (55).

Всего за прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 585 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 429 257 случаев заболевания Covid-19.

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