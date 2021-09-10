РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 сен. В подмосковном Подольске приступили к работам по завершению строительства проблемного детского сада в микрорайоне Красная Горка, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ранее инвестор оставил объект на улице Колхозной недостроенным. Завершение работ планируется по госпрограмме за счет средств бюджета.

Здание детского сада рассчитано на 340 мест. В нем разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, актовый и физкультурный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Ранее МКУ «Градостроительное управление» по результатам конкурентных процедур заключило муниципальный контракт с ООО «Триумф» для завершения работ по строительству детского сада на улице Колхозной.





