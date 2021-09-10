РИАМО - 10 сен. Водитель грузовика Иван Гавриков приговорен к 5 годам колонии общего режима за совершение ДТП, в котором погибли 4 военнослужащих, сообщается на официальном сайте СКР.

ДТП произошло 11 января 2021 года в Красногорске. Установлено, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и на участке 28 км трассы М-9 «Балтия» столкнулся с четырьмя военными автобусами, в которых находилось 100 военнослужащих.

В аварии погибли 4 человека, еще 6 получили тяжкий вред здоровью.

Следствием опровергнуты версии, выдвинутые стороной защиты, и установлены обстоятельства произошедшего, свидетельствующие о том, что причиной указанного ДТП стало нарушение Гавриковым правил дорожного движения.