РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 сен. Поликлинику на 600 посещений в смену отрыли в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В торжественной церемонии приняли участие глава Красногорска Алексей Спасский, заместитель министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, коллектив Красногорской горбольницы №2, представители администрации муниципалитета и жители.

Новая 4-этажная поликлиника на 600 посещений в смену для детей и взрослых – долгожданная для всех жителей молодого микрорайона Путилково и соседних жилых комплексов. Теперь порядка 80 тыс. горожан могут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом.

«Проект оказался непростым, его открытия ждали очень давно. Благодарю руководство Красногорской городской больницы №2, Минздрав, Минстрой, Минжилполитики Подмосковья за слаженную совместную работу. Понимаю, что еще нужно время для полноценного запуска поликлиники в полную мощность, но это детали. Большому кораблю желаю большого плавания», – отметил Спасский.

Медучреждение оснащено качественным и современным оборудованием. Здесь есть рентген, УЗИ, современная лаборатория, отделение физиотерапии, кабинеты неотложной медицинской помощи. Имеются дневной стационар и палаты для постковидных пациентов. Поликлиника укомплектована врачами-специалистами, участковыми терапевтами и педиатрами. Информационные стойки и красочная навигация оформлены по стандарту «Наша поликлиника». Человек, попадая в клинику, сразу понимает, куда ему нужно идти.

«Мы прошли по кабинетам, безусловно, это самый высокий стандарт оснащения, расположения комфортных зон и зон пребывания. Коллективу желаю успешной плодотворной работы для достижения главной цели – повышения доступности и качества медицинской помощи для наших жителей», – обратился к медикам Сапанюк.

Лечебное учреждение уже успело принять первого пациента. Два дня назад девушка из соседнего дома повредила себе вены. Супруг, не дожидаясь кареты скорой помощи, принес пострадавшую в поликлинику на руках. Врачи немедленно оказали медицинскую помощь.

С 13 сентября заработает первичное звено – попасть можно будет к терапевтам и педиатрам. Узкие специалисты начнут прием с 15 сентября. Запись на портале госуслуг откроется в ближайшее время.